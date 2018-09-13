Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'in ilk 4 haftasında takımın performansını, yapılan transferleri ve cumartesi günü oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.



Ligde geride kalan haftalarla ilgili konuşan Gevrek, "İlk 4 haftayı biliyorsunuz, hazır olmayan oyuncular olabiliyor, geç gelen transferler olabiliyor. Sadece bizim için değil, bu her takım için böyle. Milli maç arası oldu, milli takımımızı da tebrik ediyorum bu vesileyle, iyi bir galibiyet aldılar. Milli maç arasında da takımlar daha iyi oturdu, hazır olmayan oyuncular var. İlk 4 haftayı da 7 puanla bitirdik, iyi bir sonuç. Ama eksik olan oyuncularımız vardı, onların da takıma katılmasıyla daha iyi olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.



"BEŞİKTAŞ'TAN PUAN YA DA PUANLARLA DÖNMEK İSTİYORUZ"



Adil Gevrek, Süper Lig'in 5'inci haftasında Vodafone Park'ta oynayacakları Beşiktaş maçından puanla ayrılmak istediklerini vurgulayarak, "Deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağız, bizim için zor bir deplasman. Ama puan ya da puanlar almak istiyoruz. En azından 1 puan ile dönmek istiyoruz. Çalışmalarımızı yaptık, takımımız hazır. Fazla eksiğimiz de yok. İnşallah cumartesi günü İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.



"YENİ TRANSFERLERİMİZ TUTTU"



Yeni transferlerin takıma uyum ve katkı sağladığını belirten Adil Gevrek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Transfer komitemize, teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Tabii transferler burada. Biz onları izleyip, takıma katkı sağlayacağına inandığımız için aldık. Ama elbette bazen olmuyor, tahminlerimiz tutmayabiliyor. Çok şükür, bizimkiler tuttu. İnşallah aynı performansla da sezon sonuna kadar devam ederler."

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