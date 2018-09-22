Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor mücadelesi bugün oynanacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maçta iki haftadır kazanamayan ev sahibi takım Çaykur Rizespor'u yenerek kötü gidişini bitirmek istiyor. Peki Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta?

Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 5 karşılaşmada Göztepe ve Fenerbahçe’den üçer puan alırken, Kayserispor’la berabere kaldı, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş’a mağlup oldu.

Son iki maçta rakiplerinden puan alamayan sarı-siyahlılar, Çaykur Rizespor maçında galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’da ameliyat edilen forvet Ömer Şişmanoğlu bu karşılaşmada oynayamayacak. Ayrıca, sarı kart ceza sınırında bulunan defans oyuncusu Arturo Mina, bu karşılaşmada kart görmesi durumunda gelecek haftaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?



Yeni Malatya Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylarHTSpor'da...

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler



Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Rahman, Pereira, Ahmed, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib

Çaykur Rizespor: Gökhan, Saadane, Jach, Fink, Mehmet Uslu, Robin, Ali Çamdalı, Aminu, Samudio, Boldrin, Muriç

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