Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ahmet Oytun Özdoğan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kırklarelispor forması giyecek." ifadelerine yer verildi.

EMRE SELEN İLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan Yeni Malatyaspor, kaleci Emre Selen ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Selen ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Emre Selen'e teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.