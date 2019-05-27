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Yeni Malatyaspor'da Avrupa heyecanı

AA

Spor Toto Süper Lig'i 47 puanla 5. sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek

Yeni Malatyaspor

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan sarı-siyahlı takım, 2009-2010 sezonunda 3. Lig Klasman Grubu'nda play-off müsabakaları sonucunda 2. Lig'e yükseldi. Takım, şu an amatör ligde mücadele eden Malatyaspor'un sorunlarla boğuşması ve borç batağında olması nedeniyle Malatya futbolunun yeni umudu oldu. Sarı-siyahlı kulübün adı 2010'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Yeni Malatyaspor olarak değiştirildi.

Malatya temsilcisi, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 sezonlarında 2. Lig'de yer aldı. 2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası'nda gruplara kalan sarı-siyahlı takım, Malatya İnönü Stadı'nda ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, adından söz ettirdi.

2014-2015 sezonunda 2. Lig Beyaz Grubu 66 puanla lider tamamlayarak TFF 1. Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor, buradaki 2. sezonunda Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

İLK SEZONUNU 43. PUANLA 10. SIRADA TAMAMLADI

Kurulduktan 31 yıl sonra 2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de ilk defa mücadele eden ve kentin 11 yıllık özlemine son veren Yeni Malatyaspor, daha önce Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan Ertuğrul Sağlam ile başladığı ligde, 7. haftadan itibaren Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Erol Bulut ile devam etti.

Malatya ekibi tarihinde ilk kez yer aldığı Süper Lig'deki ilk sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamlamayı başardı.

EN PARLAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR

2018-2019 sezonunda ise 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ilk yarıyı 29 puanla bitiren Evkur Yeni Malatyaspor, ligdeki en parlak dönemini yaşadı.

Malatya ekibi, deplasmanda 3-1'lik Göztepe galibiyetiyle başladığı sezonun ilk yarısını 27 puan hedefinin üzerinde tamamladı. Sarı-siyahlılar, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde zorlu rakiplerini geride bırakarak adını puan cetvelinde üst sıralara yazdırdı. Malatya ekibi sezonun ilk yarısını 29 puan ve averajla 3. sırada bitirdi.

İlk yarıda yakaladığı başarılı grafikle adından söz ettiren Evkur Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında aynı performansı gösteremedi.

KUPADA YARI FİNALE KADAR YÜKSELDİ

Sarı-siyahlı takım bu sezon tarihinde bir ilki başararak Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda dahil olan sarı-siyahlılar, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kırklarelispor'u 1-0, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Son 16 turda TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile eşleşen ve ilk maçta sahasında 2-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup eden Malatya ekibi, rövanş karşılaşmasında da 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Malatya temsilcisi, çeyrek finalde İzmir temsilcisi Göztepe'yi de eleyerek yarı finalde Galatasaray ile eşleşti. Yarı final ilk maçında zorlu rakibi Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, rövanş maçında ise rakibine 5-2 yenilerek kupaya veda etti.

UEFA AVRUPA LİGİ BİLETİNİ ALDI

Yaşanan düşüşün ardından 29. haftada teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Malatya ekibi, sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde çıktığı 3 maçta art arda Kasımpaşa'yı 2-1, Akhisarspor'u 2-0, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u ise 3-1 mağlup etti.

Ligde son 2 haftaya en yakın rakipleri Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor'un 5 puan önünde 5. sırada giren Evkur Yeni Malatyaspor, önemli bir avantaj elde etti.

Ligin son haftasında ise sahasında Bursaspor'u konuk eden sarı-siyahlı ekip, karşılaşmayı 2-1 kaybetmesine karşın, puan durumunda aralarında 2 puan fark olan Antalyaspor'un da Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetmesiyle ligi 47 puanla 5. olarak tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı lig şampiyonu Galatasaray'ın almasıyla lig beşincisi Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkı kazandı.

Süper Lig'deki ikinci sezonunu geçiren sarı-siyahlı takım, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme turlarından başlayacak ve gruplara kalmak için yarışacak.

MALATYA'DA 16 YIL SONRA AVRUPA HEYECANI

Malatyalı futbolseverler, 16 yıl sonra şehrin bir takımının Avrupa kupalarında mücadele etmesinin heyecanını yaşayacak.

Şu anda Malatya 1. Amatör Lig'de yer alan Malatyaspor, 2003-2004 sezonunda Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etti. Sarı-kırmızılı takım, İsviçre temsilcisi Basel'e 1. turda elenmişti.

Malatyaspor, yaşadığı ekonomik sorunların ardından 2005-2006 sezonunda Süper Lig'e veda etmişti.

Şehrin 11 yıllık Süper Lig hasretini sonlandıran Yeni Malatyaspor, Avrupa Kupası hasretini de bitirdi.

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