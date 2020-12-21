Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, tüm futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yönelik rutin olarak gerçekleştirilen korona virüs (Kovid-19) testlerinin yapıldığı belirtilerek, bir çalışanda sonucun pozitif çıktığı açıklandı. Enfekte olan personelin kulüpte mazemeci olarak çalıştığı ve evinde karantinaya alındığı belirtildi.