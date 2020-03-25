İHA

Futbolcularına ülkesine dönüş izni vermeyen Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın belirlediği program doğrultusunda futbolcuların evlerinde antrenmanlarına devam ettiği ifade edildi. Hayatın durduğu Türkiye'de liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Yeni Malatyaspor Kulübü'nde de henüz öngörülür bir programın olmadığı kaydedildi.

Bu arada sarı kırmızılı kulüpte Sportif Direktör Ali Ravcı' nın dayısının vefat ettiği öğrenildi. Ravcı'nın virüs önlemleri çerçevesinde taziyeleri telefonla kabul ettiği belirtildi.