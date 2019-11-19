Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Eren Tozlu dışında eksik bulunmazken sakatlıkları düzelen Chaalali, Bifouma, Fofana ve Rahman'ın görev verilmesi halinde Fenerbahçe'ye karşı oynayabilecekleri belirtildi.

Futbolcularıyla haftalık değerlendirme toplantısı yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın, son iki deplasman maçında sergilenen performanstan memnun kalırken, Fenerbahçe ile oynayacakları zorlu maça iyi hazırlanmaları gerektiğini futbolcularına iletti. Son haftalardaki kart cezaları ve sakatlıklardan dolayı zorunlu olarak kadroda değişikliğe giden Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe maçında Robin Yalçın, Bifouma ve Gökhan Töre'ye şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

"3 PUANI ALMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un ikinci başkanı Selim Pilten, Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ligin iyi oynayan ekiplerinden birisi. Biz de bu sezon oynadığımız ofansif ve keyif veren oyunla ligin renkli takımlarından birisi olduk. Bu anlamda hafta sonu kaliteli bir müsabaka izleyeceğiz diye düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz" dedi.

Yeni Malatyaspor’un ikinci başkanı Selim Pilten, ligin 11 haftalık bölümünde iyi bir performans sergilediklerini ve bu gidişatlarına Fenerbahçe galibiyetiyle devam etmek istediklerini söyledi. Oynadıklarını son 2 deplasman maçında galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu belirten Pilten, "Son iki maçımızı deplasmanda oynadık. İki maçı da berabere tamamladık ama galibiyeti hak eden taraf bizdik. Bu müsabakalar geride kaldı ve önümüzde zorlu bir 90 dakika var. Fenerbahçe takımı ligin iyi oynayan ekiplerinden birisi. Biz de bu sezon oynadığımız ofansif ve keyif veren oyunla ligin renkli takımlarından birisi olduk. Bu anlamda hafta sonu kaliteli bir müsabaka izleyeceğiz diye düşünüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz" dedi.

Sakat futbolcuların durumuyla ilgili de bilgi veren Pilten şunları söyledi:

"Takımımızda oynadığımız son maçta Bifouma, Rahman, Chaalali ve Fofana'nın sakatlıkları bulunuyordu. Bu futbolculardan Bifouma zaten takımla birlikte çalışıyordu. Fofana, Chaalali ve Rahman da artık tamamen düzeldi diyebiliriz. İnşallah hafta sonuna kadar hiç bir eksiğimiz kalmayacak. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puan almak istiyoruz."