AA'da yer alan habere göre Erdal Gündüz, yaptığı açıklamada, dün deplasmanda 3-1 galibiyetle ayrıldıkları Göztepe maçında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını, bunun da ligin ilk haftası için normal olduğunu ifade etti.

Göztepe deplasmanından galibiyetle döndükleri için mutlu olduklarını dile getiren Gündüz, "Oynanan futbol pek tatmin edici değil ama ligin ilk karşılaşması olduğu için normal. Yeni transferlerimiz ve forma giyen futbolcularımız beklentilerimizi karşıladı. Deplasmandan 3 puan alarak lige başlamak bizim açımızdan avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

Erdal Güdüz, ligin 2. haftasında Fenerbahçe ile evlerinde oynayacakları maça odaklandıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sezon Fenerbahçe'den puan alamamıştık, inşallah bu sezon alırız. Sezonun ilk 4 haftasında takımların ne yapacağı belli olmuyor. Takımlar kamplardan yeni çıktı ve kamp havasını daha atamadılar. Fenerbahçe'den 3 puan almayı temenni ediyoruz. Puan alamazsak da o kadar kötü bir durum değil."

Gündüz, Göztepe deplasmanı dönüşünde kaza geçiren Evkur Yeni Malatyasporlu taraftarlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

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