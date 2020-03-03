Son olarak Hes Kablo Kayserispor'u çalıştıran Hikmet Karaman, Süper Lig'e geri döndü. Son dakika haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçı kazanamayan, son 14 karşılaşmasında ise tek galibiyeti bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor son olarak Kemal Özdeş'le yollarını ayırmıştı. Süper Lig'de son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı alan Yeni Malatyaspor, çıktığı son 8 mücadelede galip gelemedi. Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor (0-2),Medipol Başakşehir (4-1),Aytemiz Alanyaspor (2-1),MKE Ankaragücü (0-1),Galatasaray (1-0),Fraport TAV Antalyaspor (2-1) ve Yukatel Denizlispor'a (2-0) yenildi. Malatya temsilcisinin 19. haftadaki Trabzonspor müsabakası ise deprem nedeniyle ertelendi.

Ligin 9. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 4-0 yenen ve sıralamada 3. basamakta yer alan Malatya ekibi, sonraki bölümde puan tablosunda adeta eridi. Son 14 maçında 1 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki en kötü sezonunu yaşıyor. Malatya ekibi, Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 ile geçen sezon 24 hafta sonunda 34 puan toplamıştı. Bu sezon ise taraftarını üzen sarı-siyahlılar, bir maç eksiğiyle 24 hafta sonunda 24 puan toplayabildi.