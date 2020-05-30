Yeni Malatyaspor'da daha önce açıklanan 5 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vakanın ikinci testlerinin negatif çıktığı duyuruldu. Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 ve 30 Mayıs'ta yapılan Kovid-19 testinde pozitif çıkanlar dahil tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına bir kez daha test yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Pozitif vakalarımızın iki testi üst üste negatif olmak üzere tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. 22 Mayıs'ta testi pozitif sonuçlanan bir futbolcumuzun ise tedavi süreci devam etmektedir. Bu doğrultuda takımımız gruplar halinde çalışmalarına tekrar başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.