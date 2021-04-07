Yeni Malatyaspor Fenerbahçe mücadelesi için artık heyecan dorukta. Ligde çıkışta olan iki takımın zorlu maçı öncesi geri sayım başladı. Peki büyük bir heyecanla beklenen Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı 8 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Hafez, Ahmed, Acquah, Fofana, Mustafa, Adem, Tetteh

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Novak, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam