Parça parça oynayan bir Fenerbahçe var. Bütüne baktığımızda ise ne savunmayı yüzde 100 yapabiliyor ne de çok etkili bir hücum takımı olabiliyor. Aslında Malatya gibi bir takıma karşı deplasmanda öne geçmek oldukça büyük bir avantaj. Ama bu tür final maçlarını ne olursa olsun elinizde tutacaksınız. Hele Fenerbahçe'nin yediği goldeki gibi korner atarken kendi kalende golü görmek tam bir amatör işi. 'Ava giderken avlanmak' cümlesi buraya tam oturuyor ve kabul edilebilir bir şey de değil.