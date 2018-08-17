Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe sahaya çıkıyor

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Yeni Malatyaspor, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Fenerbahçe takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. 3 puanlı Yeni Malatyaspor 2. sırada bulunuyor, Fenerbahçe 3 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Yeni Malatyaspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 117 kodlu maçı oynayanlar; Yeni Malatyaspor galibiyet oranı 3.60, beraberlik oranı 3.30, Fenerbahçe galibiyet oranı 1.60. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.
Yeni Malatyaspor son haftadaki Kayserispor müsabasında 3-2 kazandı.
Fenerbahçe ise Konyaspor maçında 3-2 kazandı.
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