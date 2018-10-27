Yeni Malatyaspor - Galatasaray sahaya çıkıyor

Yeni Malatyaspor ve Galatasaray, 28 Ekim 2018 Pazar günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Yeni Malatyaspor 12 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Galatasaray 19 puanda ve 1. sırada. Yeni Malatyaspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Galatasaray son 5 mücadelede 5 galibiyet, yaşadı.

İddaa'dan 144 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Yeni Malatyaspor kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Galatasaray sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Yeni Malatyaspor önceki hafta Kayserispor mücadelesinde 3-2 kazandı.

Galatasaray, Göztepe karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Yeni Malatyaspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Yeni Malatyaspor, kendi sahasında 6 gol attı, 5 gol yedi.

Galatasaray ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Galatasaray, 4 gol atarken 8 gol yedi.

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