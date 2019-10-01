Süper Lig'e Medipol Başakşehir deplasmanında 3-0'lık galibiyetle başlayan sarı-siyahlılar, sonraki maçlarda istediği performansı yakalayamadı.

Ligin ikinci haftasında Trabzonspor'a 2-1, üçüncü hafta ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 yenilen Malatya ekibi, sonraki hafta ise deplasmanda MKE Ankargücü'nü 4-0 yenerek moral buldu. Ardından Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu hafta ise deplasmanda Antalyaspor'a 3-0 yenilerek, bekleneni veremedi.

Ligde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, 7 puan toplayabildi.

Malatya ekibi, 6. haftalar dikkate alındığında geçen sezonun gerisinde kaldı.

Geçen sezon başında başarılı bir grafik yakalayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan toplamıştı. Malatya temsilcisi bu puanla ligde 6. sırada kendine yer bulmuştu.

LİGDE 13. SIRADA

Malatya ekibi, bu sezon ilk 6 haftada geçen sezona göre kalesinde daha çok gol gördü.

Geçen sezon aynı sürede 4 gole engel olamayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu sezon ise 9 gol yedi.

Sarı-siyahlılar geçen sezon ilk 6 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırırken bu sezon 11 gol atmasına rağmen puan tablosunda kendine ancak 13. sırada yer buldu.

"YÜKSELİŞE GEÇECEĞİZ"

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel yaptığı açıklamada, ligin 6. haftasında deplasmanda karşılaştıkları ve 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldıkları Antalyaspor maçında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Ligde kötü bir süreç geçirdiklerini anlatan Çelikel, bunu telafi edecek kapasitede olduklarını ifade etti.

Çelikel, geçen sezona göre daha iyi oynadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir uyum süreci var. Geçen sezondan 11 futbolcu gitti, yeni gelen 7-8 futbolcu var. Bu uyum süreci kolay değil, zaten takımlar ilk 8-10 haftadan sonra kendilerine geliyor. Kötü bir dönem geçiriyoruz ancak yükselişe geçeceğiz. Bu sahamızda cuma günü oynayacağımız Denizlispor maçı da olabilir, umudumuz o yönde ama takımımızdan ümitliyiz."