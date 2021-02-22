Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigYeni Malatyaspor
ABONE OL

Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 1,2 puan ortalamasıyla mücadele etti

Yeni Malatyaspor, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig'de 1,2 puan ortalamasıyla mücadele etti

Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 1,2 puan ortalamasıyla mücadele etti

Yeni Malatyaspor, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig'de 1,2 puan ortalamasıyla mücadele etti.

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 yenilen Yeni Malatyaspor, bu mağlubiyet sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Sezon başında kulüpte teknik direktörlük görevine getirilen Hamzaoğlu yönetiminde Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 25 maça çıktı.

Sarı-siyahlılar, söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 9 beraberlikle 30 puan topladı.

Ligde 13. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, 51 yaşındaki teknik adam yönetiminde 1,2 puan ortalamasıyla mücadele etti.

GALİBİYET HASRETİ 6 HAFTAYA YÜKSELDİ

Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Ligde son galibiyetini 20. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek elde eden sarı-siyahlı ekip, daha sonra yaptığı 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Yeni Malatyaspor, 6 haftalık periyotta Fatih Karagümrük ile 0-0, Göztepe ile 2-2, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı, Galatasaray'a 1-0, Trabzonspor'a 2-0 ve son olarak İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 yenildi.

TÜRKIYE KUPASI'NA SON 16 TURUNDA VEDA ETTİ

Yeni Malatyaspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Kupaya 3. turdan dahil olan sarı-siyahlı ekip, sırasıyla Artvin Hopaspor'u (2-0),Etimesgut Belediyespor'u (2-0) ve Hekimoğlu Trabzon'u (5-0) eledi.

Yeni Malatyaspor, son 16 turunda normal süresi 0-0, uzatma bölümleri 1-1 tamamlanan maçta Galatasaray'a penaltı atışları sonunda 7-6 kaybederek elenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trabzonspor'un zirve inadı
FUTBOLTrabzonspor'un zirve inadı
Fenerbahçe Göztepe maçının yazar yorumları: Futbol oynamıyor - Son dakika Spor Haberleri
FUTBOL"Futbol oynamıyor!"
Muslera döndü, ligde puan kaybı unutuldu
FUTBOLMuhteşem dönüş!
Serhat Akın: "Yarın çok geç, bugün Daum"
FUTBOL"Yarın çok geç, bugün Daum"
Göztepe, İstanbul deplasmanında 9 maç aradan sonra kazandı
FUTBOLİstanbul'da 9 maç sonra 3 puan!
Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? TS FB maçı hangi gün? İlk 11'ler ve kadrolar
FUTBOLTrabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman?
YIKIM| Son dakika: Fenerbahçe Göztepe MAÇ SONUCU ve ÖZETİ
FUTBOLKadıköy'de şok!
SON DAKİKA: Erol Bulut'tan flaş açıklama! "Kimse tehdit edemez" Spor haberleri
FUTBOL"Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez"
Serdar Ali Çelikler yazdı: Fenerbahçe iyi yolda! Son dakika: FB Göztepe maçı
FUTBOLFenerbahçe iyi yolda!
KALE DÜŞTÜ! Son dakika: Fenerbahçe’den evinde 5. mağlubiyet
FUTBOLFenerbahçe’den evinde 5. mağlubiyet