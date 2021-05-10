Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK müsabakasıyla göreve başlayan Teknik Direktör İrfan Buz, takımının başında 10 haftayı geride bıraktı. Buz, Malatya temsilcisiyle çıktığı 10 müsabakanın 3’ünden galibiyetle ayrılırken, 4 beraberlik, 3 de mağlubiyet aldı. Yeni Malatyaspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü. Ligin bitimine 2 hafta kala 44 puanı bulunan Yeni Malatyaspor, küme düşme hattının 6 puan üstünde yer alıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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