Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul'da oynadığı 8 maçta galibiyet yüzü görmedi. Sarı-siyahlı takım, ikinci sezonunu geçirdiği Süper Lig'de İstanbul temsilcileriyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda istediği performansı sahaya yansıtamadı. Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul ekipleriyle dış sahada oynadığı 8 karşılaşmadan 7 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.
Geçen sezon Kasımpaşa, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray ile İstanbul'da yaptığı maçları kaybeden Evkur Yeni Malatyasapor, bu sezon da deplasmanda Beşiktaş ve Kasımpaşa'ya yenildi, Medipol Başakşehir ile berabere kaldı.
Evkur Yeni Malatyaspor'un İstanbul temsilcileriyle deplasmanda yaptığı maçlar şöyle:
|Sezon
|Rakip
|Sonuç
|2017-2018
|Kasımpaşa
|3-2
|Fenerbahçe
|3-1
|Medipol Başakşehir
|1-0
|Beşiktaş
|3-1
|Galatasaray
|2-0
|2018-2019
|Beşiktaş
|2-1
|Medipol Başakşehir
|1-1
|Kasımpaşa
|3-0
KALESİNDE 18 GOL GÖRDÜ
Malatya ekibi, İstanbul'da oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatamadı. Sarı-siyahlı takım, geçen sezon Kasımpaşa, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı maçlarda kalesinde 12 gol gördü.
Evkur Yeni Malatyaspor bu sezon da Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile deplasmanda yaptığı maçlarda 6 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkarttı. Malatya ekibi, İstanbul temsilcileriyle deplasmanda yaptığı maçlarda sadece altı kez gol sevinci yaşadı.
"BU DURUMU AŞMAK İSTİYORUZ"
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, yaptığı açıklamada, ligin 13. haftasında deplasmanda 3-0 yenildikleri Kasımpaşa maçında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Futbolda böyle sonuçların olabileceğini aktaran Gevrek, "Kasımpaşa maçından en az 1 puan istemiştik ama olmadı. Eksiklerimiz vardı ancak bu mazeret olamaz. Sonuçta eksik futbolcuların yerine diğer arkadaşlarımız sahada mücadele ediyor. Bu maçı unutarak önümüze bakacağız." dedi.
Gevrek, Süper Lig'de ikinci sezonlarını geçirdiklerini dile getirerek, İstanbul deplasmanında oynadıkları maçlarda istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade etti.
İyi ve kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirten Gevrek, şunları kaydetti:
"İstanbul'da oynadığımız maçlarda galibiyete ulaşamadık. Bunu önümüzdeki maçlarda telafi etmek istiyoruz. Bu sezon İstanbul deplasmanında Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımız kaldı. Bu maçlardan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. İstanbul'da galip gelememe durumunu aşmak istiyoruz. Sadece Medipol Başakşehir ile berabere kaldık. İstanbul deplasmanlarında galibiyete ulaşamadık ancak sahamızda oynadığımız maçlarda bu takımlardan puan almasını bildik."
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