Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağrıladı.
Sarı-kırmızılılar 14. dakikada Artem Kravets'le 1-0 öne geçerken Evkur Yeni Malatyaspor Aleksic'in attığı golle skoru eşitledi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
14. dakikada konuk ekip golü buldu. Gelişen Kayserispor atağında sağdan Deniz Türüç'ün ortasında altıpas önünde Kravets'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelere gitti: 0-1
19. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen top kaleci Lung'un müdahalesine rağmen sağ köşeden ağlarla buluştu: 1-1
26. dakikada sağ kanattan gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında, ceza sahası dışında Chery'nin sert vuruşunda top kale diğerinin sağından az farkla auta gitti.
33. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Bifouma'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Guilherme'nin içeriye çevirdiği topla arka direkte buluşan Aleksic'in şutunda top sağ köşeden ağlara gitti. Hakem Mete Kalkavan, VAR incelemesi sonrasında pozisyon öncesinde ofsayt olduğu uyarısı nedeniyle golü geçerli saymadı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
53. dakikada Ömer Şimanoğlu'nun kafa pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Chebake'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
75 . dakikada sol kanattan kazanılan ve Aleksic'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlağa ayak koyan Lunk, topu kornere gönderdi.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım (Dk. 46 Robin Yalçın), Bifouma, Aleksic, Guilherme (Dk. 84 Barış Alıcı), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 68 Eren Tozlu)
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila Turan, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 84 Varela), Chery (Dk. 90 Levent Gülen), Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets (Dk. 80 Kucher)
Goller: Dk. 14 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk.19 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 74 Lopes, Dk. 90 Deniz Türüç, Dk. 90+4 Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor)
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