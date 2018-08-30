Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı istatistikleri

Yeni Malatyaspor ve Konyaspor, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Yeni Malatyaspor 7 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Konyaspor 5 puanda ve 7. sırada. Yeni Malatyaspor son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Konyaspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 105. İddaa'da Yeni Malatyaspor kazanır 2.05, berabere biter 3.10, Konyaspor kazanır 2.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.75.

Yeni Malatyaspor önceki hafta Alanyaspor mücadelesinde 1-0 yenildi.

Konyaspor, Medical Park Antalyaspor karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Yeni Malatyaspor, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Konyaspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Konyaspor, 3 gol atarken 3 gol yedi.

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