AA

Malatya Belediyespor adıyla 1986'da kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor adını alan sarı-siyahlı takım, ilk kez 2017-2018 sezonunda Süper Lig'e adım attı.

Süper Lig'deki ilk sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamlayan, ikinci sezonunda ise gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Malatya temsilcisi, ligi 47 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde yer alabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise Sırbistan'ın Partizan takımına elendi.

Yeni Malatyaspor, geride kalan sezon ise özellikle ikinci yarıda aldığı kötü sonuçlarla ligi 32 puanla 16. sırada tamamladı ve küme düştü.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkilerini göz önüne alarak tüm profesyonel liglerde küme düşmeyi kaldırmasının ardından Malatya ekibi, yeniden Süper Lig'de mücadele etme şansı buldu.

2020'DE 20 MAÇTA 15 YENİLGİ

Özellikle 2020 yılının başından bu yana kötü bir grafik çizen sarı-siyahlılar, söz konusu süreçte oynadığı 20 lig maçında beklenilen performansı gösteremedi.

Malatya ekibi, 2020'nin başından bu yana oynadığı 20 maçta 2 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-siyahlılar, 2020-2021 sezonunda 3. hafta itibarıyla 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 1 puan toplayabildi.

Malatya ekibi Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonda ilk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4 puan, 2018-2019 sezonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan, geçen sezon ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3 puan toplamıştı.

HAKKI ÇELİKEL: ZOR GOL ATIP, KOLAY GOL YİYORUZ

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, aldıkları kötü sonuçlar nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Büyük şanssızlıklar yaşadıklarını anlatan Çelikel, bunu üzerilerinden atabilmek için bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Çelikel, geçen haftaki Trabzonspor maçında ilk gole kadar dengeli oynadıklarını ancak golden sonra demoralize olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Zor gol atıp, kolay gol yiyoruz. Trabzon maçında göze hoş gelen bir oyun sergileyemedik ama ikinci yarı farklı bir oyun tarzı yaptık. Üzgünüz, önümüze bakacağız. Kaliteli bir takıma sahibiz. İki, üç takviye ile bu takım daha dirençli ve kaliteli hale gelecek. Bugün yarın en az iki stoper transferi yapıp kamuoyuyla paylaşacağız. Kaliteli oyuncular alabilmek için bekledik. Ligin henüz başı. Takımımız iyi oyunculardan kurulu, tek sorunumuz uyum ve defans. Bunu aştığımız zaman takımımız çok iyi yerlere gelecek. Moral bozukluklarını üzerimizden atıp tekrar keyifli bir Yeni Malatyaspor izlettireceğiz. Kaliteli bir takımımız var ilk 5'te yer alabilecek bir takımız."

2020 yılında kötü sonuçlar aldıklarını dile getiren Çelikel, "Çok da eksiye bakıp, konuşmak istemiyoruz. Yapacaklarımızı konuşalım. Biz takımıza odaklandık, daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Şu anki tek hedefimiz ve düşüncemiz eksik yerlere transferleri yaparak önümüze bakmak. Bundan sonra kolay gol yemeyen, dirençli bir Yeni Malatyaspor göstereceğiz. Şu an tek eksikliğimiz kolay gol yememiz. Bunu üzerimizden atmamız lazım. Bugün yarın transferleri açıklayacağız." değerlendirmesinde bulundu.