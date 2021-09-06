Kulübün sosyal medya hesabından Mounir Chouiar'in sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak, "Kulübümüz, son olarak Dijon FCO forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar'nı kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmıştır. Hoş geldin Mounir." ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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