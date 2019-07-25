Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya şehrine 16 yıl sonra Avrupa mücadelesi getirdi! Sarı-siyahlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı ağırlıyor.

YENİ MALATYASPOR: 0 - OLIMPIJA LJUBLJANA: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 20:00

HAKEM: Joao Pinheiro

STAT: Yeni Malatya

YAYIN: A Spor

YENİ MALATYASPOR: Fabien, Chebake, Mina, Hadebe, Erkan, Murat, Donald, Nuri, Bifouma, Fofana, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

OLIMPIJA LJUBLJANA: Vidmar, Boakye, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Savic, Tomic, Brkic, Suljic, Çekiçi, Vukusic

TEKNİK DİREKTÖR: Safet Hadzic

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, ligi 5. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Malatya şehrinde de 16 yıl sonra bir takımının Avrupa kupalarında mücadele etmesinin heyecanı yaşanıyor.

Avrupa tecrübesi için erken kampa giren Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 25 kişilik oyuncu kadrosunu 19 Temmuz'da UEFA'ya bildirmişti.

Maçın rövanşı ise Slovenya'da 1 Ağustos'ta oynanacak.

TEKNİK DİREKTÖRLERİN AÇIKLAMALARI

SERGEN YALÇIN: TUR ATMAKA İSTİYORUZ

Sergen Yalçın, Olimpija Ljubljana maçı öncesi Yeni Malatya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, çok değerli bir ön eleme oynayacaklarını belirtti. Kendilerini zorlu bir periyodun beklediğini ifade eden Yalçın, "3 kulvarda birden mücadele etmek, erken sezonu açmak gerçekten oyuncuların işini biraz zorlaştırıyor. Önümüzde uzun bir zaman var. Çok hazır olduğumuzu söylenemez. Şu an hazır değiliz ama bu maçı 6 haftalık hazırlıkla oynayacağımızı daha önce de belirtmiştim." diye konuştu.

Sergen Yalçın, rövanşlı oynayacaklarını maçın zor olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Rakibimiz oranın iyi takımlarından bir tanesi. Onlara da saygı duyuyoruz. Ama düşüncemiz bu turda iyi bir mücadelemiz olursa, geçebilirsek bundan sonraki tura yeni katılan oyuncularımızla beraber hem fiziki hem oyunsal anlamda çok daha hazır bir Malatyaspor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü daha takıma katılacak oyuncular da var. Şu anda onların hazırlıklarını yapıyoruz yönetimle başkanla. O yüzden bu maç bizim için de değerli. Sonucunu kestirmek zor ama Yeni Malatyaspor olarak iyi başlamak istiyoruz. Tur atlamak istiyoruz. UEFA Kupası'nda da bir hedefimiz var. Daha önce de söylediğim gibi grup aşamasına kalabilirsek bizim için ciddi bir başarı olacak diye düşünüyorum."

SAFET HADZIC: SÜRPRİZ YAPIP AYRILMAK İSTİYORUZ

Olimpija Ljubljana'nın Teknik Direktör Safet Hadzic, Yeni Malatyaspor maçı öncesi Yeni Malatya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, karışık duygular içerisinde olduğunu belirtti.

Rakiplerini çok tanımadığını ancak güçlü bir ekip olduklarını bildiğini aktaran Hadzic, Türkiye'nin rekabetçi bir lige sahip olduğunu ifade etti.

Oynayacak karşılaşmanın zorlu geçeceğini bildiklerini dile getiren Hadzic, şunları kaydetti:

"Buradan bir sürpriz yapıp ayrılmayı düşünüyoruz. Her takımın hedefinin olması lazım. Tabii ki burada favori olan Malatyaspor ama bizim de ona göre hazırlıklarımız var. Biz de gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Buradaki maçtan sonra orada da bir maçımız var. İki maç sonucunda daha net konuşabileceğimizi düşünüyorum."

Kendilerinin de kaliteli bir takım olduklarını aktaran Hadzic, deplasmana korkarak gelmediklerini sözlerine ekledi.