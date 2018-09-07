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Yeni Malatyaspor savunmasıyla öne çıkıyor

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Evkur Yeni Malatyaspor, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çıktığı maçlarda savunmadaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor

07 Eylül 2018 Cuma, 13:28:34 | Güncelleme:

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren sarı-siyahlı takım, Bulut döneminde özellikle defansif anlamda iyi bir grafik çiziyor.

Geçen sezonun 4. haftasında teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifa etmesi üzerine takımın başına 7. haftada getirilen Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor, bu dönemde ligde oynadığı 32 maçta 11 galibiyet, 11 mağlubiyet, 10 da beraberlik aldı.

Malatya ekibi, söz konusu 32 maçta 30 gol atıp, kalesinde 34 gol gördü, 13 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Sarı-siyahlı ekibin Erol Bulut yönetiminde ligde kalesini gole kapattığı maçlar şöyle:

Sezon Rakip Sonuç
2017-2018 Trabzonspor 1-0
  Gençlerbirliği 1-0
  Beşiktaş 0-0
  Akhisarspor 0-0
  Kayserispor 1-0
  Osmanlıspor 0-0
  Demir Grup Sivasspor 1-0
  Bursaspor 0-0
  Atiker Konyaspor 1-0
  Akhisarspor 0-0
  Göztepe 0-0
2018-2019 Fenerbahçe 1-0
  Kayserispor 0-0

Not: Maç skorlarında ilk takım Yeni Malatyaspor olarak alınmıştır.

İLK GOLÜ ATTIĞI HİÇBİR MAÇI KAYBETMEDİ

Malatya ekibi, Süper Lig'de geçirdiği iki sezonda da öne geçtiği hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi. Sarı siyahlılar, geçen sezon Osmanlıspor, Antalyaspor, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor maçlarında, bu sezon ise Göztepe ve Fenerbahçe maçlarında öne geçerek, 90 dakika sonunda sahadan 3 puanla ayrıldı. Evkur Yeni Malatyaspor'un öne geçip de puan kaybettiği tek müsabaka ise geçen sezon 21. haftada oynanan ve 1-1 biten Kasımpaşa maçı oldu.

"DEFANS ANLAYIŞIMIZ AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, takımın başına geldiği dönemden itibaren savunmaya önem verdiğini söyledi.

Ekibiyle takımın başına geldiği ilk günden itibaren hedeflerinin defansı düzene sokmak olduğunu anlatan Bulut, "Bunu çok şükür ilk sezonumuzda iyi başardık. Hatırladığım kadarıyla geçen sezon ligin en az gol yiyen beşinci takımıydık. O anlamda başarılı olduk. Geçen sezon istediğimiz hedefi de tutturduk. Geçen sezonki defans anlayışımız bu sezon da aynı şekilde devam edecek. Biraz daha hücum anlamında kendimizi geliştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"GOL YOLLARINDA DAHA ETKİLİ OLMAK İSTİYORUZ"

Erol Bulut, üretmenin her zaman zor olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"O nedenle daha üretici olmamız lazım. Daha çok gol pozisyonuna girmemiz, girdiğimiz gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmemiz lazım. Geçen sezon da en büyük dezavantajımız buydu. Geçen sezon büyük takımlar olsun hemen hemen her maçta 5-6 gol pozisyonuna giriyor ama maalesef 1 gol veya hiç atamıyorduk. Bunu bu sezon biraz daha geliştirip gol yollarında daha etkili olmak istiyoruz. Yeni transferlerimizle bunu sağlamayı hedefliyoruz."

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