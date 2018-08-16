Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, ikinci haftada Fenerbahçe'yi konuk edecekeri karşılaşmayı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Ali Ravcı, ligin ilk haftasında Göztepe'yi deplasmanda yendiklerini hatırlatırken, Fenerbahçe maçına da bütün konsantrasyonlarıyla hazırlandıklarını belirtti.

Sarı-lacivertli takımın gücünün ve kalitesinin farkında olduklarını ancak her takımın yenilebileceğini aktaran Ravcı, takımdaki eksikleri dert etmediğiklerini vurgulayarak,"Göztepe maçında da gerek sakatlığı olan gerekse fiziksel açıdan eksiği bulunan oyuncularımız vardı. Futbolcularımız sahada gerekeni yaptılar." ifadelerini kullandı.

Ravcı, takım olarak hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadıklarını dile getirerek, şu görüşlerini paylaştı:

"Bizim bahaneleri kabul etmeyen bir ruh halimiz var. Çünkü bütün oyuncularımız bizim için değerli ve onlara sonsuz güveniyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz, futbolda başarının temelinde takımın kendine olan güveni yatar. Bu güven, bütün oyuncularımızda fazlasıyla mevcut. Oyuncularımızın cesareti, karakteri, azmi ve irade gücü, bu maçı kazanmamıza yetecektir. Fenerbahçe maçını taraftarlarımızın desteği ve bütün Malatyalıların dualarıyla kazanacağız."



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