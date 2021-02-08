Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geliyor.

SAAT: 19.00

HAKEM: Erkan Özdamar

STAT: Yeni Malatya

YAYIN: beIN SPORTS 1

YENİ MALATYASPOR: Abulsamed, Wallace, Hadebe, Semih, Chebake, Zeki, Acquah, Ahmed, Umut, Tetteh, Adem Büyük

YEDEKLER: Ertaç, Erkan, Bülent, Zuqui, Fofana, Mustafa Eskihellaç, Topalli, Stephen Mallan, Alperen, Jospin Nshımırımana

TEKNİKDİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

TRABZONSPOR: Uğurcan, Edgar Ie, Hüseyin, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

YEDEKLER: Erce, Hosseini, Kamil Ahmet, Faruk Can, Yusuf, Hakan, Safa, Flavio, Yunus, Afobe

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Bordo-mavililer, deplasmanda 8 maçtır kaybetmiyor. Dış sahada en son yenilgisini Fenerbahçe karşısında alan bordo-mavililer söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 8 maçta MKE Ankaragücü'nü ve Hatayspor'u 1-0, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken, Alanyaspor ve Antalyaspor ile 1-1, Kayserispor ile de golsüz berabere kalmıştı.

DIŞ SAHADA DAHA ÇOK PUAN TOPLADI

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 20 puan topladı. Attığı 12 gole karşılık ise kalesinde 9 gol gördü. Bordo-mavililer iç sahada ise oynadığı 11 maçta 6 galibiyet 1, beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gördü ve 19 puan topladı.

AVCI İLE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası göreve gelen Abdullah Avcı, bordo-mavililerin başında çıktığı 6 deplasman maçında ise 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi dış sahada 9 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü ve 17 puan topladı. Bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde ise bu sezon ilk kez üst üste 3 maçını dış sahada kazanmış olacak.

8. RANDEVU

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, bu maçla birlikte 8. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 7 maçta bordo-mavililerin 5 galibiyeti bulunurken, Yeni Malatyaspor ise 2 galibiyete sahip. Karadeniz ekibi attığı 14 gole karşılık ise kalesinde 11 gol gördü.

MALATYA'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor arasında Malatya'da oynanan 3 maçta ev sahibi ekip 2 galibiyet elde ederken, 1 maçta ise sahadan yenik ayrıldı. Malatya'da oynanan maçlarda bordo-mavililer 3 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

İki takım arasında bu sezon Trabzon'da oynanan maçı ise bordo-mavililer 3-1 kazanmıştı.