Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı için heyecan dorukta. Son haftaların iki çıkıştaki takımının mücadelesine sahne olacak zorlu randevu saat 19:00'da başlayacak...
YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports HD1'de yayınlanacak...
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Wallace, Zeki, Acquah, Ahmed, Adem Büyük, Tetteh, Umut Bulut.
Trabzonspor : Uğurcan, Hüseyin, Marlon, Hugo, Edgar Ie, Baker, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
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