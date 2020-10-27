Yeni Malatyaspor'un çıkışı sürüyor

İHA

Süper Lig'de 6. hafta sona ererken ligde son haftalardaki performansı ile dikkat çeken takımlardan biri de Yeni Malatyaspor oldu. Lige kötü başlayan ve ilk üç haftada sadece 1 puan toplayabilen Malatya ekibi, son üç haftada ise 7 puan toplayarak iyi bir çıkışa imza attı. Lige deplasmanda oynadığı Fatih Karagümrük maçıyla başlayan ve rakibine 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, ikinci haftada sahasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Malatya ekibi, üçünce haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. İlk üç maçlık seride rakip kalelere 2 gol gönderebilen Malatyaspor, kendi kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

İLK 3 MAÇ KAYIP, SON 3 MAÇ ZİRVE

Ligin ilk üç haftasında oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla futbol otoritelerini tatmin etmeyen Hamza Hamzaoğlu'nın takımını ondan sonraki üç maçta ise bambaşka bir performansa imza attı. Ligin dördüncü haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Malatya ekibi, güçlü rakibini 1-0 mağlup etti. Beşinci haftada zorlu Konya deplasmanına giden Yeni Malatyaspor, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Doğu Anadolu ekibi, Süper Lig'in altıncı haftasında ise evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Son üç maçlık periyotta rakip kalelere 4 gol atan Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri, kendi kalesinde ise 3 gol gördü. Bu sonuçların ardından ligin ilk altı haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor, 8 puanı hanesine yazdırdı. Rakip fileleri toplam 6 kez sarsarken, kendi kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

SIRADAKİ RAKİP BEŞİKTAŞ

Ligde ilk altı haftalık periyotta topladığı 8 puanla sekizinci sırada bulunan Yeni Malatyaspor, bu performansını diğer maçlarda da göstermek istiyor. Bu kapsamda ligin 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçına odaklanan Malatya ekibi, zorlu İstanbul deplasmanından puan yada puanlar çıkarmayı hedefliyor. Kritik maçın hazırlıklarını teknik patron Hamza Hamzaoğlu yönetiminde sürdüren Yeni Malatyaspor, çıkışını bu maçta da devam ettirmeye çalışacak.