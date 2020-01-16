Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yönetim kurulu kararıyla teknik direktör değişikliğine gittiklerini hatırlatıp, Sergen Yalçın'a bundan sonraki futbol hayatında başarılar diledi.

Sergen Yalçın'ın yerine takımın başında sportif direktör Ali Ravcı'nın olacağını dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:

"Sezonun ikinci yarısına, deplasmanda oynayacağımız Medipol Başakşehir maçıyla başlayacağız. Transfer sürecinin bitmesine daha zamanımız var. Bu doğrultuda hem teknik direktör hem de futbolcularla ilgili arayışımız sürüyor. Çok acil, 'Bir an önce hoca bulalım' şeklinde arayışımız yok. Şu an için kimseyle görüşmemiz olmadı. Yeni Malatyaspor'a faydalı olacak bir teknik direktörle anlaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarlarımızdan sabır bekliyoruz. Malatya için en uygun ismi takımın başına getireceğiz."

Medyada bazı teknik direktörlerin isminin ön plana çıkarıldığını da ifade eden Hakkı Çelikel, şu an adı geçen hocalarla herhangi bir temaslarının bulunmadığını, haberlerin söylentiden ibaret olduğunu sözlerine ekledi.