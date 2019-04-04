Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, rövanşta saha ve seyirci avantajını kullanarak adını finale yazdırmak istiyor.

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda adı Yeni Malatyaspor olarak değiştirilen sarı-siyahlı takım, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren ve iyi bir performans gösteren Malatya temsilcisi, tüm kentin kurduğu Türkiye Kupası rüyasını gerçekleştirmenin planlarını yapıyor.Kupaya 4. turda dahil olan sarı-siyahlılar, Kırklarelispor ve Etimesgut Belediyespor'u yenerek 16 takım arasına kalmayı başardı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleştiği Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u kendi evinde 3-2, deplasmanda da 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

PENALTILARDA FİNALE KALDI

Malatya temsilcisi, çeyrek finalde İzmir temsilcisi Göztepe ile eşleşti. Evkur Yeni Malatyaspor, sahasındaki ilk maçı Barış Alıcı'nın 44. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanarak ikinci maça avantajlı çıktı.

Göztepe, rövanş karşılaşmasında normal süre ve uzatma dakikalarını 1-0 önde bitirince, tur atlayacak olan takımı penaltı atışları belirledi. Sarı-siyahlılar, atışlarda rakibine 5-3 üstünlük kurdu ve yarı finale kaldı.

Malatya ekibi, yarı final ilk maçında ise zorlu rakibi Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalarak rövanş için avantaj elde etti.

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 7 karşılaşmada 11 gol kaydederken, kalesinde 4 gol gördü. Sarı-siyahlılarda kupa maçlarında Danijel Aleksic 3 gol atarak, en golcü oyuncu oldu. Kupa maçlarında Barış Alıcı ve Eren Tozlu 2'şer, Ömer Şişmanoğlu, Ahmed Ildız, Michael Pereira ve devre arasında Zamalek’e transfer olan Khalid Boutaib 1'er gol kaydetti.

GÜNDÜZ: "YARI FİNALDE AVANTAJ SAĞLADIK"

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaştıklarını hatırlattı.

Lige verilen arada Antalya'da kamp yaptıklarını ve bu sürecin çok iyi geçtiğini belirten Gündüz, "Kampımız gerçekten çok verimli geçti. Sakatlığı bulunan tüm oyuncularımız kampta yer aldı ve takımla çalışmalara katıldı, bizi asıl sevindirense bu oldu." diye konuştu.

Sakatlıkları geçen Bifouma, Mina ve Kamara'nın Galatasaray karşısında forma giydiğini ve bunun kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Gündüz, şunları kaydetti:

"Yarı finalde avantaj sağladık. Rövanş maçında kendi saha ve seyirci desteğimizi de kullanarak, maçı kazanıp finale gideceğimize inanıyorum. İlk maçta neredeyse Galatasaray'a pozisyon vermedik, bu çok önemli. İlk yarıda yakaladığımız iki pozisyon vardı. Maç boyunca ise 4-5 net pozisyonu değerlendiremedik. Galatasaray karşısında 0-0'lık sonuç bizim için büyük bir avantaj. İnşallah taraftarlarımızın desteğiyle sahamızda bu turu atlayacağız. Tüm yönetim kurulu üyelerimiz, futbolcu kardeşlerimiz, teknik heyetimiz ve kentimizin de inancı böyle."