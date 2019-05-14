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Yeni Malatyasporlu Aleksic'ten gol rekoru

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un başarısında önemli rol sahibi olan Sırp futbolcu Danijel Aleksic, en çok gol attığı sezonunu yaşıyor

Danijel Aleksic

Sarı-siyahlı ekibe sezon başında İsviçre'nin Saint Gallen takımından transfer edilen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Danijel Aleksic, Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 gole imza attı.

Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle beşinci sırada bulunan Malatya ekibinin başarısında önemli rol aldı.
Kariyerine ülkesinin ekiplerinden Vojvodina'da başlayan Aleksic, İtalya'nın Genoa, Almanya'nın Greuther Fürth, Fransa'nın Saint Etienne ve Arles, Polanya'nın Lechia Gdansk ile İsviçre'nin Saint Gallen takımlarında forma giydi.

Bu sezon başında Malatya temsilcisine transfer olan Sırp orta saha oyuncusu, kariyerinde resmi maçlarda en fazla gol attığı sezonunu geçiriyor.

En önemli çıkışını 2015-2016 sezonunda Saint Gallen takımında yakalayan Aleksic, İsviçre liginde 33 maçta 12 gol kaydetti. Sırp futbolcu, bu sezon ise Yeni Malatyaspor formasıyla 14 kez fileleri havalandırarak kariyerinin en fazla skor ürettiği sezonunu yaşıyor.

Deneyimli oyuncu, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 sezonlarında 2'şer, 2008-2009 sezonunda 4, 2016-2017 sezonunda 3, 2017-2018 sezonunda ise 8 gol kaydetmişti.

TAKIMININ EN GOLCÜSÜ

Bu sezon ligde 31 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, takımının attığı 46 golün 10'unu kaydetti.

Sarı-siyahlı ekibin ligde en golcü futbolcusu olan Aleksic'i 6 golle Adem Büyük izliyor.

Guilherme Marquez, Mitchell Donald ve Ömer Şişmanoğlu'nun 5'er gol attığı Evkur Yeni Malatyaspor'da, devre arasında takımdan ayrılan Khalid Boutaib 4, Arturo Mina, Eren Tozlu ve Thievy Bifouma 3'er, Ahmet Ildız ve ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Robin Yalçın 1'er kez fileleri havalandırdı.

Aleksic, takımının bu sezon kazandığı 47 puanın 21'ine direkt katkı sağladı.

ALEKSIC ATIYOR, MALATYA KAYBETMİYOR

Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon ligde Danijel Aleksic'in gol attığı maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Malatya ekibi, Sırp futbolcunun bu sezon fileleri havalandırdığı 9 maçta, 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Sarı-siyahlılar, Aleksic'in skoru değiştirdiği müsabakalarda Göztepe'yi 3-1 ve 3-2, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Trabzonspor'u 5-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ise 3-1 mağlup etti.

Malatya temsilcisi, Aleksic'in fileleri havalandırdığı diğer 3 karşılaşmada ise Atiker Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.

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