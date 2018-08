Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un forvetleri Khalid Boutaib ile Adem Büyük, ligi geçen sezon olduğu gibi iyi bir yerde bitirmek istediklerini belirtti.



Boutaib, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisi hakkında transfer olacağı yönünde birçok söylenti olduğunu kaydetti.



Söylenenleri kafasına takmadığını ve Malatya'da mücadele ettiğini kaydeden Boutaib, şu an sadece ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe maçına odaklandığını söyledi.



Boutaib, geçen sezonla bu sezonun kıyaslanmasının yanlış olacağını aktararak, "Bu sezon gelenlerden çok giden oyuncularımız oldu. Ama yönetim bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor ve iyi bir takım kurmaya hazırlıyor. Benim umudum geçen seneki kadar iyi bir takım olmamız. Biz pek fazla gol atamıyorduk ama çok az gol yiyorduk. Bu seneyi aynı şekilde bana önerseler yine kabul ederim. Şu anda çok fazla gol atmamayı ama çok fazla gol yememeyi ve ligi iyi bir yerde bitirmeyi her şeye değişirim." diye konuştu.



ADEM: HER SENE LİG ZORLAŞIYOR



Takım kaptanı Adem Büyük ise yeni sezonunu hayırlı olmasını diledi.



Kamplara iyi başladıklarını ve kemik kadronun korunduğunu dile getiren Adem, bu sürede bazı şansızlıklar yaşadıklarını ve takım arkadaşlarının sakatlık geçirdiğini dile getirdi.



Adem Büyük, ellerindeki mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve en iyi şekilde mücadelelerini verip, lige hazırlandıklarını kaydetti.



Ligin başlamasına da çok kısa bir süre kaldığını hatırlatan Adem, şunları söyledi:



"Her sene lig zorlaşıyor. Bizim ligimiz böyle. Geçen seneki kadromuzdan çok fazla bir şey değişmedi, ama önemli oyuncular gitti. Onların yerini doldurmamız gerekiyordu. Yönetim bunun için sıkı bir şekilde çalışıyor, teknik ekip de aynı şekilde. Dediğim gibi umarım en kısa sürede aramıza katılırlar. Çünkü çok kısa bir zamanımız kaldı. O süre içinde de yeni gelen arkadaşlarımızın takıma uyum sağlamaları konusunda yardımcı olacağız."

