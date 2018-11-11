Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yla birlikte Başkent’in önemli proje alanlarında incelemelerde bulundu. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Kurum, Başkent’e yakışır projeleri destekleyeceklerinin altını çizerek, ''Yeni Mamak bölgesinde bin adet konut yapacağız. Konutlar hak sahiplerine teslim edilmek üzere TOKİ tarafından yapılacak ve en kısa sürede inşaatlarına başlanacak. Mamak bölgesinde inşaatını bitirdiğimiz Karaağaç ve Altıağaç bölgesinde de bin 500 konut için hak sahiplerine verilmek üzere Büyükşehir Belediyemiz ile protokol imzalayacağız. İsteyen hak sahipleri talep etmeleri halinde o haklardan faydalanabilecekler'' ifadelerini kullandı.
'KANAL İSTANBUL'UN ALTERNATİFİ OLACAK'
Kurum, Vadi Ankara (Kanal Ankara) Projesi ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, ''Kanal Ankara Projesi ile Kanal İstanbul’un alternatifini burada gerçekleştirmiş olacağız. Yaklaşık 9-10 kilometrelik bir alan ve toplam 3 milyon metrekareyi kapsıyor. Bu alan içinde rekreasyon, yürüme ve koşu alanları ile bisiklet yolları olacak. Ankaramıza kazandıracağımız sosyal anlamda en büyük proje olacak. Millet Bahçesi projemiz ile Eymir Gölü-Gölbaşı ve AKM alanı ile birlikte Vadi Ankara Projesi bölgeye, Ankara’ya değer katacak" dedi. Sadece Ankara’da değil tüm Türkiye’de kentsel dönüşümle ilgili bir strateji çizdiklerini kaydeden Bakan Kurum ay sonuna kadar bu stratejiyi tamamlayıp yayınlayacaklarını aktardı.
'AZ KATLI PROJELER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'
Kurum "Biz hiçbir yerde kentsel dönüşüm alanlarında gecekondu yapılarının yerine 15-20 katlı bina istemiyoruz, bunun yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bizim milli kültürümüzü, örf ve adetlerimizi yansıtan, mahalle ölçeğinde az katlı projeler gerçekleştireceğiz. Bu projeler mimari olarak da kültürümüzü yansıtan projeler olacak. İlk örneğini de Ankara’da yeni Mamak bölgesinde gerçekleştireceğiz. Türkiye genelinde bundan sonra yapacağımız projeler de böyle olacak. Kentsel dönüşümde yeni alanlar için 4-5 kat, mevcutta yapılaşma söz konusuysa da 7-8 katı geçemeyecek. Bunun dışında da kentsel dönüşüme müsaade etmeyeceğiz'' diye konuştu.
Kanal Ankara Projesi'ni Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devrettiklerini belirten Tuna ise, ''10 kilometrelik bir alanda Ankaramıza yakışır bir Millet Bahçesi gerçekleştirmiş olacağız.'' açıklamasında bulundu.
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