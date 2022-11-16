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Refah payı artışı gündemde! İşte Ocak 2023 Memur maaşı zammı senaryoları

Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre belirlenen memur maaş zammı, yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65.2 olarak belirlerken tahminlerin tutması halinde yeni memur zammının yüzde 16.05 oranında gerçekleştirilmesi bekleniyor. İşte, 2023 memur zammıyla ilgili ayrıntılar...

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  • YENİ MEMUR MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI: Refah payı artışı gündemde! Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    Ekim ayı enflasyon rakamları ve Merkez Bankası tarafından yayınlanan yıl sonu enflasyon beklentisine göre memur maaşlarına yapılacak artış yüzde 14,09'dan başlayacak. MB yıl sonu enflasyon tahmininin tutması halinde yeni memur zammı yüzde 16.05 oranında olacak. Resmi enflasyon oranında artırılan memur maaşlarına refah payı zammı yapılması bekleniyor. İşte, Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın yazısı ve Ocak 2023 memur maaş zammı senaryoları...
  • YENİ MEMUR MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI: Refah payı artışı gündemde! Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    BAKAN NEBATİ'DEN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin memur zammına ilişkin olarak;

    "2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapılıyor. Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. Yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldı.

     

    Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelililer, enflasyonun altında kalmayacak. Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak." ifadelerini kullandı.
  • YENİ MEMUR MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI: Refah payı artışı gündemde! Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    MEMUR ZAMMI TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLDU?

    Temmuz zammı 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranına göre belirlendi. Memur enflasyon farkı %34,85 oranında olurken toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 oranında gerçekleşti. Böylelikle memur ve memur emeklilerine Temmuz ayından yüzde 41,68 oranında zam yapıldı.
  • YENİ MEMUR MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI: Refah payı artışı gündemde! Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu.

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.
  • YENİ MEMUR MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI: Refah payı artışı gündemde! Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİNİ YAYINLADI!

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yıl sonu enflasyon tahminini Orta Vadeli Program ile aynı seviyeye çekti. Yılın son enflasyon raporunda bankanın yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini yüzde 60,4'ten yüzde 65,2'ye çıkarıldı.
  • YENİ MEMUR MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI: Refah payı artışı gündemde! Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

    SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında, bir önceki altı aylık tüketici enflasyonu oranında artırılıyor. Yıllık enflasyon yüzde 65 olursa bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 16.05 olacağı için ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına normalde yüzde 16.05 oranında artış yapılacak. Yıllık enflasyon yüzde 70 çıkarsa yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 19.42; yıllık enflasyonun yüzde 75 olması halinde ise 6 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 22.93 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da normalde bu oranlarda artırılacak.

    Enflasyonun üzerinde refah payı verilebilmesi amacıyla bu oranların üzerinde artış yapılması bekleniyor. Örneğin, yıllık enflasyon yüzde 70 olursa ikinci yarıdaki yüzde 19.42’lik enflasyonun üzerine 5-10 puanlık artış yapılması söz konusu olacak.
  • YENİ MEMUR MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI: Refah payı artışı gündemde! Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    Memurların maaşları ve memur emeklilerinin aylıkları da toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre belirleniyor. Ocak ayında memur maaşları bu yılın temmuz – aralık döneminde yüzde 7’yi aşan enflasyon farkı ile yüzde 8 toplu sözleşme zammına göre artırılacak. Bu durumda, yıllık enflasyon yüzde 70 olursa memur maaşlarının normalde yüzde 20.54 oranında artırılması gerekiyor. Memurlara da normal artış oranına ilaveten refah payı verilmesi bekleniyor.

    Memurlara bu yılın ocak ayında toplu sözleşme zammı yüzde 5 olarak uygulanacaktı. Ancak, kanunla düzenleme yapılarak yüzde 2.5 oranında refah payı zammı yapıldı.
  • YENİ MEMUR MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI: Refah payı artışı gündemde! Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    OCAK 2023 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN KESİNLİK KAZANACAK?

    Memur maaş zammı oranı 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşecek.
  • YENİ MEMUR MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI: Refah payı artışı gündemde! Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    MEMURLARA ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI!

    Memur ve memur emeklileri yılda iki kez, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.
  • YENİ MEMUR MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI: Refah payı artışı gündemde! Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yapılan artışın 7 puanı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Ocak ayında ise bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyondan kaynaklanan fark + yüzde 8 toplu sözleşme zammı yapılacak. Ayrıntıları tabloda yer alan senaryolara göre memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına gelecek yıl ocak ayında yüzde 14.09 ile yüzde 31.54 arasında değişen oranda artış olacak. Merkez Bankası’nın yüzde 65 enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde yapılacak zam oranı ise yüzde 17.13 düzeyinde olacak.
  • YENİ MEMUR MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI: Refah payı artışı gündemde! Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

     

    Maaş zammı senaryoları
    Yıllık enflasyon Memur maaşları ve Emekli Sandığı aylıkları (%)
    Yüzde 60 14,09
    Yüzde 65 17,13
    Yüzde 70 20,54
    Yüzde 75 24,08
    Yüzde 80 27,62
    Yüzde 85 31,54
  • YENİ MEMUR MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI: Refah payı artışı gündemde! Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    REFAH PAYI GÜNDEMDE

    Türkiye’de son bir yıldır yüksek enflasyon yaşanıyor. Emekli aylıkları ve memur maaşları resmi enflasyon oranında artırılıyor ama vatandaşın hissettiği enflasyon daha yüksek. Emekli ve memurun kaybını telafi etmek için yeni yılda enflasyonun üzerinde refah payı zammı yapılması gündemde.

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