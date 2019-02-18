1990 yılında henüz 14 yaşındayken yazılım geliştirme serüvenine başlayan Ferhat Mousavi, meslek hayatındaki kariyer yolunu ve edindiği tecrübeleri, yayınlanan yeni kitabında okurlarıyla paylaştı.

“Yazılım mühendisliği nedir, yazılım mühendisleri ne iş yapar ve hangi niteliklere sahip olmalıdır?” gibi pek çok soruyu cevapladığı “Şimdi Ne Yapmalıyım?” adlı kitabında hem üniversiteye hazırlanan lise öğrencileri hem üniversitede okuyan öğrenciler hem de mezunlar için rehber niteliğinde bilgiler yer alıyor.

Günümüzün en çok ilgi gören dünya çapındaki mesleklerinden birisi olan yazılım mühendisliğine yönelik hazırlanan ve Dahi Yayıncılık tarafından yayınlanan kitap, yazılım geliştirme dünyasına adım atmak isteyen, fakat bunu nasıl gerçekleştireceğini bilemeyenler için bir kaynak niteliği de oluşturuyor.