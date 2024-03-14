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        Haberler Yaşam Yeni nesil centilmenlik!

        Yeni nesil centilmenlik!

        Hatemoğlu'nun 100. yılında, yeni nesil centilmenlik kavramını ele aldığı ilkbahar-yaz reklam filmi yayında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 12:08 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:08
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        Yeni nesil centilmenlik!
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        Hatemoğlu 2024 ilkbahar yaz sezonunda, 100 yıllık marka deneyimini reklam kampanyasıyla taçlandırıyor.

        Marka, geçmişten beri “Erkek dediğin şöyle olmalı, böyle olmalı’’ diyerek erkeklere atfedilen ve erkeği belirli bir kalıba sokmaya zorlayan sıfatların üzerindeki ağırlığını alıyor ve nüktedan bir biçimde günümüze uyarlıyor.

        “Erkeğe içinden gelen her şey yakışır. yeter ki centilmen olsun” diyerek yeni nesil centilmenliğin yeni kurallarını benimseyip tüketiciye sunduğunun mesajını veriyor.

        2024 ilkbahar yaz kampanyasında, marka yüzü Emre Bey rol alıyor.

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        #Yeni nesil centilmenlik
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