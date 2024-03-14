Yeni nesil centilmenlik!

Hatemoğlu 2024 ilkbahar yaz sezonunda, 100 yıllık marka deneyimini reklam kampanyasıyla taçlandırıyor.

Marka, geçmişten beri “Erkek dediğin şöyle olmalı, böyle olmalı’’ diyerek erkeklere atfedilen ve erkeği belirli bir kalıba sokmaya zorlayan sıfatların üzerindeki ağırlığını alıyor ve nüktedan bir biçimde günümüze uyarlıyor.

“Erkeğe içinden gelen her şey yakışır. yeter ki centilmen olsun” diyerek yeni nesil centilmenliğin yeni kurallarını benimseyip tüketiciye sunduğunun mesajını veriyor.

2024 ilkbahar yaz kampanyasında, marka yüzü Emre Bey rol alıyor.