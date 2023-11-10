Yeni Netflix dizisini izleyenler bir günde bitiriyor
Netflix'in 11 Ekim'de gösterime giren yeni dizisi yayımlandığı günden bu yana büyük ilgi görüyor. Dünyanın dört bir yanındaki Netflix kullanıcıları, yayın platformunda gösterime giren Meksika yapımı gerilim dizisi "Sessizlik Andı'nı (Pact of Silence)" bir günde bitiriyor
Netflix'te 11 Ekim'den bu yana yayımlanan yeni dizi "Sessizlik Andı" sosyal medya fenomeni Brenda Rey'in hikayesini anlatıyor. Pact of Silence (Sessizlik Andı) ortalama 40 dakikalık bir dizi ve 18 bölümden oluşuyor.
SESSİZLİK ANDI'NIN KONUSU NEDİR?
Netflix dizinin konusunu şöyle özetliyor "Doğumuyla ilgili gerçekleri öğrenmek isteyen ve intikam duygusuyla yanıp tutuşan ünlü bir sosyal medya fenomeni, dört kadının hayatına bodoslama dalar."
TERS KÖŞELERLE DOLU BİR DİZİ
Diziyi izleyen pek çok kullanıcı sosyal medyada diziye dair övgü dolu yorumlarda bulunuyor. Bazı kullanıcılar izlemeden duramadıklarını dile getiriyor.