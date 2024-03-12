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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Yeni nöbetçi golcü Batshuayi - FB haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Yeni nöbetçi golcü Batshuayi

        Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Michy Batshuayi bu sezon oyuna sonradan girip attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 14:09 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:09
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        Fenerbahçe'de Michy Batshuayi rüzgarı. Belçikalı golcü sarı lacivertli formayla bu sezon 20 gole imza attı.

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        Batshuayi, Süper Lig'de 20 maçta 422 dakika süre alıp 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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        Konferans Ligi'nde 6 gol, 2 asiste imza atan 30 yaşındaki golcü futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

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        Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.

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