Haberler Gündem YENİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama kontenjanları ve başvuru takvimi için milyonlarca öğretmenin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklaması beklenirken Bakan Tekin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklamalar geldi. 2024 yılında yapılacak öğretmen atamaları bütçe görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte belli olacak. İşte 2023-2024 öğretmen ataması takvimi ile kontenjanlar ve branş dağılımları hakkındaki detaylar... Habertürk Giriş: 28.11.2023 - 09:21 Güncelleme: 28.11.2023 - 09:21 facebook

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Yeni öğretmen atama kontenjanları ile başvuru tarihleri, branş ve kontenjanları, son dakika açıklamalarının ardından gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen ataması açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Bakan Tekin'in "Bütçenin geçmesini bekliyoruz yeni öğretmen ataması konusunda planlama yapacağız." açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı. İşte 2023-2024 öğretmen atama takvimine ilişkin merak edilenler...

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BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI! Milli Eğitim Bakanı Tekin açıklamasında, "Bütçenin geçmesini bekliyoruz yeni öğretmen ataması konusunda planlama yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Tekin, sözleşmeli öğretmenlere ilişkin olarak ise sözleşmeli öğretmenlerin ayrı bir kategoride olmadığını ve süreleri tamamlandıktan sonra kadroya geçtiklerine dikkat çekmişti. ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI? Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz." demişti.