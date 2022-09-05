Bakan Özer'den yeni öğretmen atama açıklaması - Yeni öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Kaç bin kişi atanacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir programda yeni bir öğretmen atamasının olacağının müjdesini verdi. Bu açıklama üzerine araştırma yapan aday öğretmenler, “öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Kaç bin öğretmen atanacak? 2023 yılında öğretmen ataması yapılacak mı?” gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte, yeni öğretmen atamasına dair tüm detaylar…

KAÇ BİN ÖĞRETMEN ATANACAK? YENİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Bakan Özer, katıldığı bir programda yeni öğretmen atamalarının olacağını söyledi. Özer: “Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın. İhtiyaca binaen yeni öğretmen atamaları olacak. Bakanlık olarak okulöncesi okullaşmayı arttırmak bizim için çok önemli. Mutlaka yeni öğretmen istihdamı olacak” dedi. Bakan Özer, yaptığı açıklamada bu atamanın zamanı ve kapasitesi hakkında bilgi vermedi.

2022’DE 19 BİN 969 ÖĞRETMEN ATANDI

Bu sene sözleşmeli öğretmen atamaları için yapılan sınav süreci 13 Ağustos’ta tamamlanmıştı. 16 Ağustos’ta ilan edilen sonuçlar üzerine tercih yapan öğretmenlerin, 1 Eylül’de görev yapacakları okullar açıklanmıştı. 99 farklı alanda, toplamda 19 bin 969 öğretmenin ataması yapıldı. Öğretmenler, 12 Eylül günü ders başı yapacak.