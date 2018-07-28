Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Değerlendirme Raporu yayımlandı. Rapora göre, öğretmen olarak atanan genç mezunların kendi branşlarından gelen soruların ancak yarısını doğru cevaplayabildiği ortaya çıktı.



Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, 2013 yılından bu yana öğretmen adayları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) dışında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adını taşıyan bir başka sınava daha giriyor. ÖSYM’nin Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Değerlendirme Raporu, üniversite sınavlarında olduğu gibi öğretmenlerin sayısal testlerde başarısız olduklarını gözler önüne serdi. Sınava, 308 bin 125 aday başvurdu. 179 bin 519’u kadın, 81 bin 286’sı erkek olmak üzere toplam 260 bin 805’inin sınavı geçerli sayıldı.



EN BAŞARILISI REHBER ÖĞRETMENLER

Rapora göre, en başarılı branş psikolojik danışma ve rehberlik oldu. Rehber öğretmenler 50 sorunun 34’üne doğru cevap verdi. 11 bin 872 rehber öğretmen adayının yarıştığı sınavda, 34.88 ortalama elde edildi. Psikolojik danışma ve rehberlik branşını Türkçe takip etti. İki sorunun iptal edildiği Türkçe öğretmenliği alan bilgisi testinde, 15 bin 864 aday ortalama 29 soruya doğru yanıt verdi. En başarılı olanlardan üçüncü branş ise din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği oldu. 29 bin 259 öğretmenin ter döktüğü bu sınavda test ortalaması 29.49’a ulaştı. Rehberlik, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi branşlarını ise okul öncesi öğretmenliği takip etti. Okul öncesi öğretmenleri 50 sorudan yarısından fazlasına cevap vererek ortalamanın üstüne çıktı.



Eğitim uzmanları, söz konusu branşların üniversiteye girişte yüksek puanlarla öğrenci alırken mezun öğrencilerinin başarısının düşmesinin fakültedeki eğitim sisteminden kaynaklandığını belirtti. Eğitimciler, eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması gerektiğini de savundular.

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