Yeni okul döneminin heyecanı Amazon.com.tr ‘de başlıyor

Amazon.com.tr’de okula dönüş indirimleri başladı.

Okulların açılması ile artan kırtasiye ve okul eşyaları ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ‘Okula Dönüş’ kampanyası sunan Amazon.com.tr, anne ve babaları da unutmuyor. Ofis eşyaları, oyuncaklar, elektronik aletler, moda ve spor dahil olmak üzere binlerce ürünün dahil olduğu 14 kategoride yüzde 65’e varan indirimler 8 Eylül’e kadar Amazon.com.tr’de devam ediyor.

27.08.2019, Istanbul – Amazon.com.tr Eylül ayında okulların açılmasıyla artan kırtasiye ve okul eşyaları ihtyacına yönelik indirim dönemine başladı. Kırtasiye ve okul eşyalarının yanı sıra oyuncaklar, elektronik aletler, moda ve spor ürünleri dahil olmak üzere 14 farklı kategoride yüzde 65’e varan indirimle ‘Okula Dönüş’ kampanyası 8 Eylül’e kadar devam ediyor.

Çocukların okula dönmesiyle birlikte artan ihtiyaçlarının yanı sıra anne-babaları da unutmayan Amazon.com.tr, yetişkinlerin ihtiyaçlarına yönelik kategorilerde de birbirinden avantajlı indirimler sunuyor. 8 Eylül’e kadar devam edecek indirim döneminde elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine, moda ve spor kategorilerine kadar binlerce üründe geçerli olacak indirimden faydalanılabilecek.

Detaylı bilgi: https://www.amazon.com.tr/okula-donus-firsatlari