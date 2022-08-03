Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınırken, yeni ÖSYM başkanı kimin olacağı merak konusu oldu. Peki Yeni ÖSYM Başkanı kim olacak? ÖSYM yeni başkanı belli oldu mu? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

YENİ ÖSYM BAŞKANI KİM OLACAK?

Yeni ÖSYM Başkanı henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

HALİS AYGÜN GÖREVDEN ALINDI!

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KPSS AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KPSS'de yaşanan kopya soru iddiası üzerine çalışma başlatılması talimatını vererek şu açıklamayı yaptı:

Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.

Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz.