Pasaport harcı ne kadar oldu? 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri kaç TL?
Yeni pasaport ücretleri, 7 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile harç tutarlarında artışa gidilmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. 6 aylık, 1,3,10 yıllık pasaport harç ücretlerin yüzde 50 zam geldi. İşte 2023 Temmuz yeni pasaport ücretleri...
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile noter, pasaport ve vize harç ücretlerine zam geldi. Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harç fiyatlarına yüzde 50 zam yapıldı. Pasaport fiyatlarına gelen zammın ardından "Pasaport harcı ne kadar oldu? 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri kaç TL?" araştırmaları hız kazandı. İşte 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 10 yıl pasaport defter bedeli ve harç ücretleri...
HARÇLARDA VE VERGİLERDE ZAM KARARI RESMİ GaAZETE'DE!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı yüzde 50 artırıldı. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL oldu.
HARÇLARA YÜZDE 50 ZAM GELDİ!
492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.
10 YILLIK PASAPORT 5 BİN 444 TL OLDU!
492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu zamla beraber 6 aylık pasaportun harcı 689 liradan 1034 liraya yükseldi. 3 yılın üzerindeki pasaportun harç bedeli ise 3.295 liradan 4.943 liraya çıktı.
Bugün yayımlanan kararda defter bedellerinin artırılmasına yönelik bir bilgi yer almadı. Defter bedelinin 501 lira olarak kalması durumunda 3 yılın üzerindeki pasaportun toplam maliyeti 5.444 liraya ulaştı.
PASAPORT DEFTER VE HARÇ BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Son artışla beraber pasaport harçları aşağıdaki gibi oldu (defter bedeli hariç):
Eski harç (TL) Yeni harç (TL) 6 Ay 689,7 1034,55 1 Yıl 1.008,30 1512,45 2 Yıl 1.646,10 2469,15 3 Yıl 2.338,50 3507,75 3+ Yıl 3.295,50 4943,25