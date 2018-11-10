Toyota’nın ilk hibrit modeli olan Prius yenilendi. Bugün 12 milyon 500 bini aşan hibrit otomobil satış adedine ulaşan Prius, yeni özellikleri ve yeni görünümüyle ilk kez 28 Kasım’daki 2018 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.

Prius, ilk üretildiği 1997 yılından bu yana 90 ülke ve bölgede 30 farklı hibrit ve 1 adet plug-in hibrit modeliyle yer alıyor. 1970’li yılların başından itibaren fosil yakıtlara alternatif olacak yakıt türleri üzerindeki araştırmalarını sürdüren Toyota, hibrit modeli Prius’u sürekli geliştirmeye devam ediyor.

Prius, dışarıdan şarja gerek duymayan yenilikçi teknolojisi, çevre dostu özellikleri, yakıt ekonomisi, donanımı ve konforlu sürüşüyle dikkat çekiyor.

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