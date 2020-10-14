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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiYeni reklam yüzü Cem Yılmaz oldu
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Hepsiburada'nın yeni reklam yüzü Cem Yılmaz oldu

E-ticaret platformu Hepsiburada, Cem Yılmaz ile iletişim iş birliği yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, teaser’ı ekranlarda dönmeye başlayan iş birliğinin ilk filmi 16 Ekim Cuma günü yayınlanacak. Reklam filminde sanatçı Cem Yılmaz’ın sinema perdesinde hayat verdiği birçok karakterin, Hepsiburada’nın mesajlarını tüketicilerle paylaşacağı bildirildi

Yeni reklam yüzü Cem Yılmaz oldu
HABERTURK.COM

Hepsiburada, sanatçı Cem Yılmaz ile iletişim iş birliğine gittiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Cem Yılmaz film karakterlerinin yer aldığı bir serinin ilk filmi 16 Ekim Cuma günü izleyici karşısına çıkacak. Hepsiburada’nın hizmetlerinin vurgulanacağı iletişim serisinin ilk adımının “Efsane Başlıyor” söylemiyle izleyicilerle buluşacağı kaydedildi.

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, şirketin vizyonu ve hedefleriyle ilgili olarak, "Hepsiburada olarak, 40’a yakın kategoride, 30 milyonu aşkın ürün çeşidini müşterilerimizle buluşturan, aylık 200 milyonun üzerinde ziyareti ağırlayan bir platformuz. Hedefimiz Hindistan’ın batısıyla Almanya’nın doğusu arasında kalan geniş coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi olmak" dedi

Emirdağ, yeni iletişim atılımı kapsamında başlatılan Cem Yılmaz iş birliğiyle ilgili ise, "Cem Yılmaz ile uzun süreli ve stratejik bir iş birliği modeliyle bir yolculuğa başladık. Cem Yılmaz ile klasik bir ‘marka-ünlü’ ilişkisi şeklinde değil, stratejik bir yol arkadaşlığıyla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanatçı Cem Yılmaz da, "Hepsiburada'nın dünyada geniş bir coğrafyada da önemli hedefleri olduğunu bizzat biliyorum ve yakından takip ediyorum. Teknoloji alanında Türkiye’den bir başarı hikayesi çıkacaksa, bunun Hepsiburada olduğuna inanıyorum. Bu kampanya benim için de bir ilki barındırıyor. İlk defa filmlerimdeki karakterleri bu film için bir araya getirdik" diye konuştu.

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