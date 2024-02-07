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        Haberler Kültür-Sanat Resim Yeni sergi: 'Gülmekten Kendine Dön'

        Yeni sergi: 'Gülmekten Kendine Dön'

        Narek Arzumanyan, Gago, Sedat Girgin, Evgenia Saré ve Arthur Tonakanyan'ın yarattıkları tuhaf ve akışkan dünyaların kapılarını aralayan 'Gülmekten Kendine Dön' isimli sergi 5 Nisan'a kadar The Stay Boulevard Nişantaşı'nda sanatseverlerle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 13:33 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:33
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        Yeni sergi: 'Gülmekten Kendine Dön'
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        Galeri 77, kendi mekânı dışında gerçekleşen tüm sergilerini içeren “Galeri 77 Shows” projesinin üçüncü ayağında galeri portföyünden özenle seçtiği genç ve köklü beş sanatçının eserlerini ilk defa bu karma sergide bir araya getiriyor.

        Sedat Girgin
        Sedat Girgin

        Narek Arzumanyan, Gago, Sedat Girgin, Evgenia Saré ve Arthur Tonakanyan’ın yarattıkları tuhaf ve akışkan dünyaların kapılarını aralayan “Gülmekten Kendine Dön” isimli sergi, bizleri bir yandan güldürürken aynı zamanda da düşündürmeye sevk ediyor.

        Gago
        Gago

        Bu farklı dünyalar, bir çocuğun henüz kirlenmemiş hayal gücü kadar parlak ve renkli bir diyardan başlayıp kendine acımanın ve eleştirmenin karanlığına kadar uzanan geniş bir spektrumda ziyaretçilerine keyifli ve eşsiz bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

        Evgenia Saré
        Evgenia Saré

        Kimliksizlik, kimlik arayışı, toplumsal eleştiri, hiciv ve aidiyet gibi konuları merkezine oturtarak bu kavramların araştırmasını misafir olduğu mekândan da aldığı ilhamla cüretkâr bir şekilde ortaya koyan “Gülmekten Kendine Dön” isimli sergi, mizahın ve gülmenin önemine atıfta bulunarak hem hayatın her evresine yayılan uzun ve meşakkatli kendimizi keşfetme serüvenimizi çok daha eğlenceli bir hale getirmenin mümkün olabileceğini bizlere gösteriyor, hem de bu yolla özellikle hassas veya tabu olarak görülen konuların büyük bir cesaretle ele alınabildiği, onları daha ulaşılabilir ve daha az korkutucu bir seviyeye çekerek bunlar üzerine konuşma (düşünme) imkânı yakalayabildiğimiz eleştirel bir zemin yaratıyor.

        Arthur Tonakanyan
        Arthur Tonakanyan

        Sergi 5 Nisan'a kadar The Stay Boulevard Nişantaşı’nda tüm sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

        Narek Arzumanyan
        Narek Arzumanyan
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        #Sedat Girgin
        #Galeri 77
        #The Stay Boulevard Nişantaşı
        #Gülmekten Kendine Dön
        #sergi

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