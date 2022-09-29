Merve Şarapçıoğlu yeni sevgilisi ile fotoğrafını paylaşırken altına eski eşe göndermeli ifadeler kullandı. Ünlü isim, "Kabus gibi bir dönemimde girdi hayatıma. Enerjisini eksik etmeden, duruşunu hiç bozmadan tüm kalbiyle yanımda duran 'adam'... Hayatıma insan alırken adamlığın gerçek anlamını bilmiyormuşum meğer. Kalpten değer görüp sevilmeyi Memo ile öğrendim. "Duygusal anlamda yerlerde sürünürken, yargılama aşamasında yapmadığım şeylerle herkes tarafından yaftalanırken, hıçkıra hıçkıra gece gündüz durmadan ağlarken, bedeli ne olursa olsun bir saniye yalnız bırakmadı beni. Bana inanmaktan hiç vazgeçmedi. Her damla gözyaşımı kendi derdini yok sayıp sildi şefkatle" dedi.