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Yeni sezonun iddialı dizisi 'Alev Alev" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor!

Show TV’de ekranlara gelecek, Ay Yapım imzalı, sezonun en iddialı yapımlardan biri olmaya hazırlanan ‘Alev Alev’in ikinci tanıtımı yayınlandı.

Yeni sezonun iddialı dizisi 'Alev Alev

'ALEV ALEV'DEN DİKKAT ÇEKEN YENİ TANITIM!

Merakla beklenen dizinin yeni tanıtımında çarpıcı sahneler dikkat çekti. Demet Evgar'ın yaşadıkları izleyiciyi derinden etkilerken, sarnıçtan yükselen alevler herkesi korkutuyor. Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in yangın karşısında yaşadığı şok ise diziye olan merakı arttırıyor.

Birbirinden farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak olan 'Alev Alev', yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanan dizi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ın yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

‘Alev Alev’ yakında Show TV’de başlıyor!

İşte Alev Alev'in 2. Tanıtımı:

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