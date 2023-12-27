Yeni stajyer maaşı 2024: Asgari ücret sonrası stajyer maaşları ne kadar oldu, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

Yeni stajyer maaşı 2024: Asgari ücret sonrası stajyer maaşları ne kadar oldu, kaç TL oldu? - Merak Edilenler Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçi ve işveren temsilcileri ile gerçekleştirdiği asgari ücret görüşmesi sonrasında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ile yeni asgari ücret duyuruldu. Stajyer maaşı da etkilenen maaş kalemlerinin arasında yer alıyor. Peki, 2024 yeni stajyer maaşı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

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YENİ ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA OLDU

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan 2024 asgari ücret açıklaması:

"Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun.

Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3,5 kat artış sağlamış oluyoruz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işveren ve tüm vatandaşlarının yanında yer almayla devam edecek. Aziz milletimizin müreffeh yarınları için hadim olmaya azmetmiş olan bizler de sosyal devlet sorumluluğumuza devam edeceğiz."